Thưởng hơn 200 triệu đồng cho các đơn vị phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao hơn 200 triệu đồng tặng các đơn vị tham gia phá án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Công an huyện Kim Thành, Công an xã Đồng Cẩm và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng thưởng 30 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 7/6, Công an huyện Kim Thành nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm.

Đối tượng Lương Văn Đạt và Lương Văn Doanh.

Sau gần 8 giờ, đến sáng 8/6, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp trên khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng gồm Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, trú xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng).

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng khai nhận nguyên nhân gây ra vụ cướp tiệm vàng là do cần tiền để chi tiêu cá nhân và nợ nần.

Từ 4/6, các đối tượng đã bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện vụ cướp. Theo kế hoạch được phân công, Đạt có nhiệm vụ mượn xe máy, chuẩn bị súng, búa, còn Doanh chuẩn bị áo chống nắng, khẩu trang, mũ…

Trước đó, năm 2013, Doanh từng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 thuộc thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng (Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Lương Văn Đạt cũng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng này quen biết nhau rồi kết thân từ 3 năm trước, thông qua các mối quan hệ xã hội bất hảo./.