“Thưởng nóng” thành tích phá chuyên án cho vay lãi nặng giao dịch 9.000 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự

Trước đó, ngày 11/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương phá chuyên án, tiến hành khám xét 9 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương thu giữ nhiều tài liệu của các đối tượng cho vay lãi nặng.

Hàng trăm đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Từ tháng 1/2021 đến nay, các đối tượng đã cho 1,3 triệu lượt người với hơn 2 triệu lượt vay tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 2.500 tỷ đồng.

Ban chuyên án đã tiến hành làm việc với 193 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Ngoài ra, Ban chuyên án đã phối hợp với 12 ngân hàng để phong tỏa 28 tài khoản với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng của các cá nhân và công ty trong tổ chức tội phạm này.