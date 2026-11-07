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Tịch thu xe mô tô của thanh niên điều khiển xe bằng một bánh

Thứ Bảy, 20:18, 07/11/2026
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VOV.VN - Nam thanh niên 19 tuổi ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai vừa bị lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính vì cùng lúc vi phạm 6 lỗi khi tham gia giao thông.  

Nam thanh niên bị xử phạt là M.Đ.V (19 tuổi), trú tại thôn Thịnh Hưng, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai; tổng số tiền phạt là 4,75 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, M.V.Đ còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện theo quy định.

tich thu xe mo to cua thanh nien dieu khien xe bang mot banh hinh anh 1
Hình ảnh M.Đ.V điều khiển xe mô tô bằng một bánh trên đường Âu Cơ, phường Văn Phú.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 28/10, tại đường Âu Cơ, phường Văn Phú, M.Đ.V điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21LA-043.20, chở theo T.Đ.H, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, có hành vi điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an phường Văn Phú tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định M.Đ.V vi phạm 6 lỗi gồm: Không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe bằng một bánh, không có giấy phép lái xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

tich thu xe mo to cua thanh nien dieu khien xe bang mot banh hinh anh 2
Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Văn Phú nhanh chóng xác minh, xử lý vụ việc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng hoặc các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
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