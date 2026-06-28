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VOV.VN - Một nam thanh niên 17 tuổi ở Ninh Bình bị tịch thu xe SH sau khi bị phát hiện điều khiển xe bằng hai chân, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu. Vụ việc được phát hiện qua video đăng trên mạng xã hội và đã được lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tich_thu_xe_sh_cua_nam_thanh_nien_khi_dung_chan_dieu_khien_phuong_tien.m3u8
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Từ khóa
Tịch thu xe SH của nam thanh niên khi dùng chân điều khiển phương tiện
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2026-06/tiktok_tich_thu_xe_sh_cua_nam_thanh_nien_khi_dung_chan_dieu_khien_phuong_tien.m3u8
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