Tiền Giang bắt 36 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Trưa 16/2, lực lượng công an đã bất ngờ tấn công vào khu đất trống tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè (Tiền Giang), bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Nhiều đối tượng tham gia hoạt động đá gà và lắc tài xỉu tại xã Mỹ Hội bị công an tạm giữ.

Lực lượng công an đã tạm giữ 36 đối tượng tại hiện trường, đồng thời thu giữ 6 con gà trống, nhiều vật dụng phục vụ cho hoạt động cờ bạc, cùng 27 xe mô tô và hơn 200 triệu đồng.



Qua điều tra ban đầu, trường gà này do đối tượng Trần Thanh P. (32 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức. Vụ việc đang được Công an huyện Cái Bè điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Từ sau Tết cổ truyền Canh Tý đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Trong đó, có nhiều trường gà đang hoạt động tại các xã Quơn Long (huyện Chợ Gạo), Bình Nhì (Gò Công Tây), Bình Nghị, Phước Trung (huyện Gò Công Đông), An Thái Trung( huyện Cái Bè), Hội Xuân (huyện Cai Lậy)... có quy mô lớn gây bức xúc trong nhân dân, ngành chức năng cần sớm triệt phá./.

