Tiền Giang: Bắt giữ 5 đối tượng sử dụng ma túy, cho vay nặng lãi ​

Sáng 23/10, qua tin báo của quần chúng, công an thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra căn một nhà thuê trọ tại xã Trung An, (thành phố Mỹ Tho) do ông Trần Văn Hạnh, 57 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng thuê trọ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng khác ở trọ nhưng không đăng ký tạm trú, gồm: Phạm Văn Long (27 tuổi), Bùi Văn Hòa (29 tuổi), Vũ Văn Trường (16 tuổi) và Hoàng Duy Tùng (26 tuổi) cùng quê tỉnh Hải Phòng.

Qua test nhanh, 3 trong số các đối tượng này dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công thu giữ nhiều vật dụng, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng như 13 bộ hợp đồng vay tiền, giấy tờ cho vay, laptop, máy in…

Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng khai nhận chuyên cho vay trả góp, không cần thế chấp tài sản, chỉ cần có giấy CMND hoặc sổ hộ khẩu. Phương thức cho vay là cứ 5 triệu đồng thì mỗi ngày người vay tiền phải đóng cho nhóm này 200.000 đồng và phải đóng đủ trong vòng 30 ngày.

Theo công an tỉnh Tiền Giang, trên bàn tỉnh hiện nay có hơn 8 công ty và hơn 400 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 10-30%./.