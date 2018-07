Tiền Giang: Khởi tố một bác sĩ tham gia đánh bạc trong phòng máy lạnh

Ngày 9/7, Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ban hành Quyết định khởi tố ông Trần Khắc Ân là bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cùng với 9 người khác có liên quan với hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Cơ quan công an lập biên bản xử lý nhóm đánh bạc ăn tiền

Trước đó, qua nguồn tin báo của người dân, Phòng cảnh sát hình sự -Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho tiến hành kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Diệp ở xã Trung An, thành phố Mỹ Tho bắt quả tang bác sĩ Trần Khắc Ân cùng các đối tượng khác, gồm cả nam và nữ đang say sưa đánh bạc ăn tiền trong phòng lạnh. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên 200 triệu đồng, 18 bộ bài, nhiều xe gắn máy và các vật dụng liên quan.

Theo cơ quan công an, tụ điểm đánh bạc này được tổ chức rất tinh vi. Phía ngoài nơi đánh bạc là cơ sở kinh doanh cửa nhôm sắt, có người làm nhiệm vụ cảnh giới rất nghiêm ngặt; kế đến là một cửa kính cường lực có khóa và cuối cùng là một phòng máy lạnh nơi các con bạc tụ tập để sát phạt. Làm việc với cơ quan công an, các con bạc đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Nhóm đánh bạc trong phòng lạnh có bác sĩ Trần Khắc Ân- bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Nguyễn Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

Trần Khắc Ân là bác sĩ trẻ công tác tại khoa Sản của Bệnh viện phụ sản Tiền Giang. Do có liên quan đến vụ đánh bạc, Bệnh viện phụ sản Tiền Giang đã chuyển về phòng Kế hoạch- Tổng hợp làm việc. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Mỹ Tho đã thông báo Quyết định khởi tố bác sĩ Trần Khắc Ân đến Bệnh viện phụ sản Tiền Giang, để xử lý theo quy định của Luật Công chức, Viên chức./.