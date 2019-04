Tiếp tục điều tra thêm đường dây cá độ 300 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án phá đường dây cá độ qua mạng, giao dịch gần 300 tỷ đồng, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, điều tra làm rõ 14 đối tượng liên quan, tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án.

Đối tượng cầm đầu không bao giờ xuất hiện

Điều tra ban đầu xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Hoàng Văn Tuấn, biệt danh là “Tuấn kỹ”, được đánh giá máu mặt trong “giới anh chị” ở quận Long Biên. “Sở hữu” 1 tiền án, 3 tiền sự, Hoàng Anh Tuấn tập hợp các đối tượng có tiền án, tiền sự, tiến hành nhiều hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có đánh bạc. Với bản chất của một kẻ lưu manh, Tuấn “kỹ” luôn tính toán thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng hình thành đường dây đánh bạc khép kín, không bao giờ xuất đầu lộ diện và những vị trí quan trọng đều phân đám đàn em thân tín đảm nhiệm. Tích cực nhất trong số này là Bùi Thanh Tuấn, kẻ chuyên thu tiền đánh bạc và giao dịch với các chủ tài khoản.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, chiều 1/4, các tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên chia làm nhiều mũi, đã triển khai phương án bóc gỡ đường dây tội phạm này.

Đối tượng đầu tiên bị bắt giữ tại một quán cà phê ở khu đô thị Việt Hưng là Nguyễn Tiến Việt (trú tại Hà Nội), khi đang sử dụng điện thoại di động truy cập trang web cá độ bóng đá.

Thời điểm này, Việt đang tham gia cá cược với tổng số tiền 10 USD. Tại Cơ quan điều tra, Việt khai nhận được Bùi Thanh Tuấn cấp tài khoản sử dụng đăng nhập tham gia đánh bạc, với hạn mức 200 USD. Theo thỏa thuận, Việt phải đặt cọc cho Tuấn 10 triệu đồng để đảm bảo việc thanh toán tiền đánh bạc thua và thắng. Sau khi nhận tài khoản, Việt đã đặt mật khẩu và sử dụng cho đến khi bị bắt.

Tại cơ quan công an Hoàng Văn Tuấn khai nhận: “Tôi có hai máy lẻ giao cho khách một cái va giao cho nhân viên một cái và đưa tài khoản để đánh bóng trong trang cá độ đấy. Nếu được hay thua cũng một tuần thanh toán một lần. Một máy có 200USD Mỹ và một máy có 3.000 USD Mỹ. Thắng thua một tuần chỉ mấy chục triệu đồng”.

Làm rõ hành vi 14 đối tượng liên quan

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã làm rõ và triệu tập 7 đối tượng Nguyễn Mạnh Trường, Hoàng Văn Tuấn, Bùi Thanh Tuấn, Hoàng Trung Kiên, Chu Nhân Chính, Nguyễn Ngọc Sơn và Đặng Văn Chiến. Các đối tượng khai, qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Mạnh Trường “khai thác” được 2 tài khoản cá độ bóng đá (mức quy đổi lần lượt 3.000 USD và 4.000 USD rồi chuyển cho Tuấn “kỹ”. Sau đó, Tuấn “kỹ” giao lại cho Bùi Thanh Tuấn 1 tài khoản để Tuấn giao cho Nguyễn Tiến Việt; tài khoản còn lại Tuấn “kỹ” giao cho Đặng Văn Chiến. Cả 2 tài khoản này, Tuấn “kỹ” đều đặt mức quy đổi 1 USD Mỹ bằng 50 nghìn đồng; mỗi USD Tuấn được hưởng chênh lệch 40 nghìn đồng tiền đánh bạc thu của các con bạc.

Trung úy Trần Mạnh Quân, cán bộ điều tra, Công an quận Long Biên cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã xác định Tuấn “kỹ” cùng với Bùi Thanh Tuấn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong quá trình truy bắt, các đối tượng có biểu hiện chống đối, tẩu tán tang vật tránh sự điều tra của cơ quan công an.

“Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên đã tiến hành khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời cơ quan điều tra làm rõ 14 đối tượng liên quan, tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án”- Trung úy Trần Mạnh Quân chia sẻ thêm.