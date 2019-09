Tiếp tục truy tìm 2 ô tô liên quan đến “hot girl” lừa đảo 160 tỷ đồng

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục ra thông báo truy tìm 2 chiếc ô tô liên quan tới vụ lừa đảo do Trương Thị Cao Thảo (sinh năm 1986, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thực hiện với số tiền chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại.

Đối tượng Trương Thị Cao Thảo.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm chiếc xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu Honda CIVIC RS màu đỏ, mang biển số 61A-612.19 do Trương Thị Cao Thảo đứng tên và xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Honda CRV L màu trắng, biển số 51H-502.27 do Phan Thanh Liêm (ngụ TP HCM) đứng tên.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Trương Thị Cao Thảo và chiếc ô tô mang biển số 61A - 492.21.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Thảo đã thuyết phục, dụ dỗ được hàng chục người góp vốn kinh doanh vải. Hiện công an đã xác định có 12 người tham gia góp vốn và vẫn còn nhiều người chưa đến công an trình báo. Sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, Thảo bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và bỏ đi khỏi địa phương cùng con gái và một người bạn tên V.T.D (sinh năm 1984) trên chiếc ô tô biển số 61A - 492.21.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân nếu phát hiện đối tượng và các chiếc xe nêu trên thì đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo hoặc liên hệ cơ quan điều tra qua số điện thoại 02743.822.444./.