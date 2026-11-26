Việc tiêu hủy được thực hiện theo Bản án số 41/2026/HS-ST ngày 15/5/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (nay là Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh) và Bản án số 781/2026/HS-PT ngày 25/9/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. Theo Kế hoạch số 2990/KHTH-THADS ngày 23/11/2026, số tang vật đưa ra tiêu hủy gồm toàn bộ mẫu ma túy hoàn lại sau giám định, được niêm phong trong hai phong bì mang số 8690/KL-KTHS và 8691/KL-KTHS của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); cùng nhiều mẫu vật và vật chứng khác của vụ án. Danh mục vật chứng còn có sim điện thoại, túi đựng, bật lửa, dụng cụ sử dụng ma túy, thiết bị ghi hình, ổ cứng và một số đồ vật liên quan đến quá trình điều tra, xét xử.

Các lực lượng chức năng Quảng Ninh mở niêm phong theo quy định.

Số tang vật vụ án Bùi Đình Khánh được đưa ra tiêu hủy gồm toàn bộ mẫu ma túy hoàn lại sau giám định.

Theo phương án, trước khi tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra tình trạng niêm phong, lập biên bản mở niêm phong theo quy định. Toàn bộ ma túy và các vật chứng thuộc diện tiêu hủy được đưa vào lò đốt, xử lý đến khi cháy hoàn toàn thành tro. Sau đó, Hội đồng kiểm tra kết quả, lập biên bản xác nhận việc tiêu hủy. Quá trình này có sự tham gia, giám sát của đại diện Thi hành án dân sự thành phố, các đơn vị thuộc Công an thành phố, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), UBND phường Cao Xanh và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, bảo đảm việc tiêu hủy được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Danh mục vật chứng tiêu hủy còn có sim điện thoại, túi đựng, bật lửa, dụng cụ sử dụng ma túy, thiết bị ghi hình, ổ cứng và một số đồ vật liên quan đến quá trình điều tra, xét xử.

Trước đó, ngày 15/5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng diễn ra vào đêm ngày 17/4/2025 tại Quảng Ninh, trong đó, Bùi Đình Khánh - kẻ nổ súng khiến 1 cán bộ công an hy sinh. Ngày 25/9/2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của Bùi Đình Khánh và một số bị cáo khác, giữ nguyên các quyết định về tội danh, hình phạt đối với hai bị cáo. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Việc tiêu hủy toàn bộ ma túy và vật chứng nhằm thi hành dứt điểm các quyết định xử lý vật chứng trong bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Việc tiêu hủy toàn bộ ma túy và vật chứng nhằm thi hành các quyết định xử lý vật chứng trong bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.