Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) đã đấu tranh, bắt giữ đối tượng Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi trú tại Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra theo thẩm quyền và cơ quan này đã khởi tố Ngô Thị Bích Thảo và Nguyễn Xuân Đạo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo (tức Thảo Baby)

Theo tài liệu điều tra, sau khi các clip có nội dung khiêu dâm của Thảo bị phát tán trên mạng xã hội, Thảo tạm dừng hoạt động livestream (phát sóng trực tuyến). Do cần tiền phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân, tháng 8/2026, Thảo và Đạo bàn bạc, thống nhất tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của người sử dụng mạng xã hội.

Sở hữu tài khoản tiktok hơn 300.000 người theo dõi, Đạo và Thảo đã tiếp cận người dùng bằng cách đăng tải những hình ảnh, video có nội dung gợi dục, hở hang nhằm thu hút sự chú ý, sau đó dẫn dụ người quan tâm chuyển sang trao đổi qua các nền tảng như Zalo, Facebook.

Lợi dụng điều này, Thảo đã dẫn dụ những người quan tâm chuyển sang trao đổi riêng qua Zalo, Facebook. Tại đây, các đối tượng chào mời dịch vụ gọi video trực tiếp có nội dung khiêu dâm với giá 500.000 đồng/lần hoặc bán 5 video nhạy cảm với giá 300.000 đồng, yêu cầu chuyển tiền trước.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện như cam kết mà lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của người chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì e ngại và số tiền bị chiếm đoạt không nhiều, nên những người bị hại không trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ trong khoảng hai tháng, số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới gần hàng chục triệu đồng. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định những người bị chiếm đoạt tiền đa phần tuổi đời còn rất trẻ.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bày tỏ sự hối hận: “Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi cảm thấy hành vi của tôi đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Tôi rất ân hận và xấu hổ. Mong rằng các bạn trẻ không nên làm theo những gì tôi đã làm”.

Trước đó, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn. Theo lời khai của Thảo, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm có thời điểm dao động từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi tháng.

Clip lời khai của Thảo Baby: