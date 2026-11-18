

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Xâm phạm thi thể”.

Công an tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong ở Nghệ An.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 25 phút ngày 9/11/2026, trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, đoạn qua khu vực thôn Tiên Tiến, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, rạng sáng 9/11, anh H.X.Q. (18 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) trên đường đến trường cao đẳng nghề tại phường Vinh Phú để học thì mất liên lạc với gia đình. Sau nhiều giờ không có thông tin, gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu, anh Q. đi xe máy cùng người bạn N.H.Q.T. (19 tuổi, cùng trú tại địa phương). Khi di chuyển đến khu vực xã Hải Châu, hai người gặp tai nạn, sau đó anh Q. mất tích.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11/11, sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ phát hiện thi thể anh Q. dưới sông, gần chân cầu Lạch Vạn.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vụ việc cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Mọi thông tin xin liên hệ ông Nguyễn Hữu Hào, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại: 0365 657 374.

Cơ quan công an mong nhận được sự phối hợp của người dân để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.