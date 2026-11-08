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6 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Chủ Nhật, 19:19, 08/11/2026
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VOV.VN - Có 6 tiền án, trong đó 5 lần về tội trộm cắp tài sản, Kiều Việt An (SN 1989, trú tại Hà Nội) vừa bị khởi tố sau khi đột nhập nhà dân, lấy trộm tài sản trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Ngày 8/11, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Quốc Oai đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Kiều Việt An (SN 1989, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng này từng có 6 tiền án.

Theo điều tra, khi gia đình anh D.V.L (SN 1982, trú tại thôn Đa Phúc, xã Quốc Oai) bị kẻ gian đột nhập căn nhà đang xây dựng, lấy trộm 3 máy khoan bê tông và một cuộn ống đồng điều hòa. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 17 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Quốc Oai khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét và xác định Kiều Việt An là đối tượng thực hiện vụ trộm.

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Đối tượng Kiều Việt An

Qua xác minh, Kiều Việt An có 6 tiền án, trong đó 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng An đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an Hà Nội cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Kiều Việt An về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

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Hai vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, lộ kẻ 5 tiền án

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, công an địa phương liên tiếp làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản. Một đối tượng có 5 tiền án bị bắt cùng 4 máy tính xách tay; đối tượng khác bị khởi tố sau khi trộm 6 gậy golf trị giá khoảng 44 triệu đồng rồi dùng tiền bán tài sản để đánh bạc.

Danh Thiết/VOV.VN
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