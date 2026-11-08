6 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Ngày 8/11, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Quốc Oai đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Kiều Việt An (SN 1989, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng này từng có 6 tiền án.

Theo điều tra, khi gia đình anh D.V.L (SN 1982, trú tại thôn Đa Phúc, xã Quốc Oai) bị kẻ gian đột nhập căn nhà đang xây dựng, lấy trộm 3 máy khoan bê tông và một cuộn ống đồng điều hòa. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 17 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Quốc Oai khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét và xác định Kiều Việt An là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Đối tượng Kiều Việt An

Qua xác minh, Kiều Việt An có 6 tiền án, trong đó 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng An đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an Hà Nội cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Kiều Việt An về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.