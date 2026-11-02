Bắc Ninh phát hiện đường dây cho thuê máy POS đáo hạn thẻ tín dụng trái phép

Thời gian gần đây, lực lượng công an trên cả nước phát hiện, điều tra nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán điện tử, máy POS (Point of Sale) để thực hiện các giao dịch trái pháp luật.

Máy POS vốn là thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt hợp pháp, được các ngân hàng cung cấp cho cửa hàng, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng thiết bị này để tạo lập các giao dịch mua bán không có thật, phục vụ hoạt động rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép.

Cán bộ Phòng An ninh điều tra thông báo quyết định khởi tố, tạm giam Trần Văn Hiển (áo đen).

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi thu gom, cho thuê máy POS để tổ chức hoạt động rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Đức Cường (sinh năm 1980), trú tại số 43, ngõ 134 đường Lê Lợi, thuê nhà tại số 127 đường Trần Đăng Tuyển, cùng phường Bắc Giang và Trần Văn Hiển (sinh năm 1993), thường trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, hiện ở tại Vinhomes Sky Park, phường Bắc Giang. Hai đối tượng bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022, Cường thuê nhà tại số 127 đường Trần Đăng Tuyển để tổ chức hoạt động. Đối tượng thu gom máy POS đăng ký tại nhiều ngân hàng, trực tiếp cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng và cho người khác thuê lại thiết bị.

Thủ đoạn của Cường là tạo các giao dịch thanh toán khống. Khách hàng không mua hàng hóa nhưng vẫn đưa thẻ cho đối tượng quẹt qua máy POS. Hệ thống ngân hàng ghi nhận giao dịch như một hoạt động thanh toán hợp pháp, sau đó Cường chuyển lại tiền mặt cho khách hàng sau khi khấu trừ phí dịch vụ. Đối tượng khai nhận thu phí từ 1,55-1,8% giá trị giao dịch, trong khi mức phí thuê máy thấp hơn.

Cán bộ Công an thành phố Bắc Ninh thẩm vấn Quản Đức Cường

Đối với Trần Văn Hiển, từ năm 2024 đến nay, đối tượng đã thuê tổng cộng 66 máy POS, trong đó cho thuê lại 57 máy để các đối tượng khác thực hiện dịch vụ tương tự, với mức phí thu của khách hàng từ 1,4-1,8% giá trị giao dịch.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, tham gia hoạt động này cùng Hiển còn có Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1994), trú tại tổ dân phố Kế, phường Bắc Giang và Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1994), trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình.

Nhóm của Hiển sử dụng máy POS tạo các giao dịch thanh toán khống để thu lợi từ phí dịch vụ. Theo cơ quan chức năng, hoạt động này có thể gây thiệt hại cho các ngân hàng từ 1,2-2,6% giá trị số tiền rút do không thu được các khoản phí, lãi theo cơ chế rút tiền thông thường.

Cơ quan chức năng nhận định, các giao dịch khống không chỉ ảnh hưởng đến tính minh bạch, an toàn của hoạt động thanh toán mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu dòng tiền bất hợp pháp, phát sinh vi phạm về thuế. Người sử dụng dịch vụ cũng có thể phải chịu chi phí cao, đối mặt với tranh chấp giao dịch và nguy cơ lộ lọt thông tin thẻ.

Tang vật do các đối tượng sử dụng để hoạt động phạm tội

Trước tình trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng với các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS; không giao thẻ, cung cấp thông tin bảo mật hoặc tham gia tạo giao dịch mua bán khống. Các tổ chức tín dụng cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những giao dịch bất thường để ngăn chặn hành vi lợi dụng thiết bị thanh toán vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan và những mắt xích trong hoạt động cho thuê, sử dụng máy POS để rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.