Bán ma tuý ngay trước cửa nhà

Bắt đối tượng có nhiều tiền án, thu giữ hơn nửa cân ma túy

VOV.VN - Công an quận Lê Chân, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện và triệt phá đường dây ma túy do đối tượng có nhiều tiền án tại Hải Phòng tổ chức, thu giữ hơn 500g ma túy các loại.