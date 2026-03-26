Bắt đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Thứ Năm, 20:42, 26/03/2026
VOV.VN - Dương Văn Sơn là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình đưa người Trung Quốc từ khu vực nội địa Trung Quốc vào Việt Nam đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Dương Văn Sơn (sinh năm 1995), là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố điều tra vào tháng 11/2025,  khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng Dương Văn Sơn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ

Qua điều tra cơ quan chức năng xác định, Dương Văn Sơn là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình đưa người Trung Quốc từ khu vực nội địa Trung Quốc vào Việt Nam đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong quá trình phạm tội, Sơn cấu kết với các bị can khác trong vụ án để tổ chức thực hiện trót lọt nhiều lần đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Dương Văn Sơn để phục vụ công tác điều tra.

PV/VOV-ĐBSCL
Hải Phòng: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 190 lượng vàng

VOV.VN - Ngày 25/3, Chi cục Hải quan khu vực III và Công an Hải Phòng cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép vàng với số lượng lớn từ Hàn Quốc về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đức Lương vừa xử phạt vi phạm hành chính một công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương, qua đó tiếp tục siết chặt quản lý xuất nhập cảnh và cảnh báo người dân trước các rủi ro từ lao động “chui”.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép sau chuyến “việc nhẹ lương cao”

VOV.VN - Công an Thái Nguyên vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro từ các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài.

