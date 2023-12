Bắt giam nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Thị Thúy Kiều (31 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Châu Thị Thúy Kiều tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, bị can Kiều là nhân viên của một tiệm vàng ở phường 3, TP Trà Vinh.

Từ tháng 11/2022 – 11/2023, Kiều lợi dụng sự sơ hở trong quản lý của chủ tiệm vàng nên lấy trộm 160 lượng vàng 24K và 18K, tổng trị giá 7,7 tỷ đồng.

Hồi đầu tháng 12, anh L.H.T - chủ tiệm vàng nói trên phát hiện bị mất vàng nên đến công an trình báo. Sau đó, bị can Kiều đến cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.