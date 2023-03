Bắt giữ 2 thanh niên nghi cầm súng cướp ngân hàng tại TP.HCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 2h ngày 4/3, lực lượng công an đã bắt được 2 trong số 3 đối tượng trong vụ dùng vật giống súng xông vào ngân hàng uy hiếp người khác, đó là là Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ Quận 1) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ Quận 5).

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: CACC)

Hiện Công an Quận 8, TP.HCM tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt người còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 3/3, có 3 nam thanh niên đi xe máy đến chi nhánh Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (Phường 7, Quận 8). Sau đó, 2 người mở cửa bước vào và người còn lại đứng phía ngoài. Bất ngờ, một người rút một vật giống súng có màu đen ra dọa nhân viên và bảo vệ trong ngân hàng, yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì cả 2 thanh niên chạy ra ngoài và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

​​Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM lập tức chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án./.