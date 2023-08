Bắt giữ 3 người vụ tài xế xe khách tuyến Thái Bình-Quảng Ninh bị hành hung

"Cơ quan công an đã bắt 3 người liên quan vụ tài xế xe khách tuyến Thái Bình-Quảng Ninh bị hành hung", Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Sáng 3/8, trả lời PV, đại diện Công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hải cho hay, đơn vị khai thác tuyến xe khách Thái Bình - Quảng Ninh và ngược lại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xe của đơn vị bị nhóm người chèn ép, hành hung lái xe, ném chất bẩn lên xe.

Tài xế xe bị hành hung khi đang chở khách từ Quảng Ninh về Thái Bình.

Cụ thể, ngày 19/7, camera hành trình trên xe ghi lại, tài xế B.H.T (nhân viên Công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hải) trong lúc chở khách từ Quảng Ninh về Thái Bình, khi đến khu vực chân cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thì bị một nhóm người trên chiếc xe chạy song song lao xuống giật cửa rồi hành hung.

Ngày 20 và 21/7, xe chở khách của doanh nghiệp đang hoạt động thì bị ném chất bẩn, bị xe khác lạng lách, đánh võng trước mặt, cản trở việc lưu thông.

Nhiều lái xe vì sợ hãi nên đã xin nghỉ việc, không dám làm đơn tố cáo.

Sau khi nhận được phản ánh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, làm rõ tình trạng chèn ép gây mất an ninh trật tự.