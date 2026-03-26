Bắt giữ đối tượng người nước ngoài tàng trữ ma túy tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 25/3, trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách tại luồng xuất cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện đối tượng Lục Trí Thâm (SN 1968, trú tại khu Giang Châu, thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) cất giấu trong người 1 túi nilon màu trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng, có trọng lượng khoảng 25 gam, nghi là chất ma túy (heroin).

Đối tượng Lục Trí Thâm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (ảnh BĐBP tỉnh Lạng Sơn)

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận chất bột màu trắng nói trên là chất ma túy (heroin) do đối tượng mua của một người phụ nữ không rõ danh tính tại khu vực thuộc phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, nhằm mục đích mang về Trung Quốc để sử dụng (đối tượng đang nghiện ma túy). Tuy nhiên, khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.