Bắt giữ đối tượng người nước ngoài tàng trữ ma túy tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

Thứ Năm, 20:06, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 25/3, trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách tại luồng xuất cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện đối tượng Lục Trí Thâm (SN 1968, trú tại khu Giang Châu, thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) cất giấu trong người 1 túi nilon màu trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng, có trọng lượng khoảng 25 gam, nghi là chất ma túy (heroin).

bat giu doi tuong nguoi nuoc ngoai tang tru ma tuy tai cua khau o lang son hinh anh 1
Đối tượng Lục Trí Thâm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (ảnh BĐBP tỉnh Lạng Sơn)

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận chất bột màu trắng nói trên là chất ma túy (heroin) do đối tượng mua của một người phụ nữ không rõ danh tính tại khu vực thuộc phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, nhằm mục đích mang về Trung Quốc để sử dụng (đối tượng đang nghiện ma túy). Tuy nhiên, khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: ma túy cửa khẩu Lạng Sơn biên phòng
Tin liên quan

Bộ Công an khảo sát xây dựng trường học tại xã biên giới tỉnh Lạng Sơn
VOV.VN - Ngày 2/3, tại Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức đoàn công tác triển khai Kế hoạch 22-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời khảo sát, triển khai xây dựng Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ

Tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô ở Lạng Sơn, 4 thanh niên tử vong
VOV.VN - Đêm 3/3, tại Km33+500 Quốc lộ 4B thuộc địa phận thôn 8+10, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô khiến 4 thanh niên tuổi từ 15 đến 20 tử vong.

Lạng Sơn: Gắn kết tình quân dân nơi biên giới
VOV.VN - Ngày 1/3, UBND xã Ba Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Ba Sơn (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) tổ chức Ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2026.

