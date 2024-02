Bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 30/1, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với 4 đối tượng trú tại xã Bắc Xa và thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.