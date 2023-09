Bắt Hoa hậu thiện nguyện của cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022

Phi đạt giải Hoa hậu thiện nguyện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, tổ chức tại TP Đà Nẵng, sau đó giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Hoa, doanh nghiệp có nhiều cơ sở spa Mộc Hoa tại các thành phố lớn: Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt.

Phi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng (Phòng PC01) bắt giữ sau khi có nhiều người làm đơn tố cáo nữ doanh nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Minh Phi

Một trong những vụ việc Phi bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Theo kết quả điều tra bước đầu của công an, tháng 10/2022, Phi nói với ông D (ngụ TP Đà Lạt) đang thoả thuận mua 1,7ha đất thôn Cổng Trời (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) với giá 22 tỷ đồng, đặt cọc 3 tỷ đồng; Phi đã tìm được người mua lại với giá 23,6 tỷ đồng. Theo đó, chỉ cần đặt cọc tiền rồi bán lại cho bên thứ 3, thu lợi 1,6 tỷ đồng, lợi nhuận chia theo tỉ lệ vốn góp. Để tạo lòng tin, Phi gửi ảnh giấy CNQSDĐ cho ông D xem.

Đến khoảng 19h ngày 31/10/2022, vợ chồng ông D đến spa Mộc Hoa (đường Phan Bội Châu, TP Đà Lạt) của Phi để bàn bạc góp vốn 1,8 tỷ đồng để đặt cọc mua đất. Ngày 1/11/2022, vợ ông D chuyển trước cho Phi số tiền 1 tỷ đồng thông qua một tài khoản ngân hàng, 800 triệu còn lại Phi sẽ tạm ứng ra, hôm sau ông D sẽ trả lại.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Minh Phi

Nhận được 1 tỷ đồng, Phi đã làm giả hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đề ngày 1/11/2022, thể hiện nội dung Phi đã thực hiện việc đặt cọc số tiền 3 tỷ đồng để mua 2 thửa đất. Phi tự lấy thông tin nhân viên spa của mình điền vào hợp đồng với tư cách “Người chứng kiến” rồi tự ký tên. Sau đó, Phi chụp ảnh hợp đồng giả gửi cho ông D. Tin tưởng Phi, ngày 2/11, ông D tiếp tục chuyển cho Phi số tiền 800 triệu đồng như thoả thuận.

Thực chất, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng, Phi không sử dụng để đặt cọc mua đất như trên mà dùng để trả nợ cho người khác. Từ đó đến nay, Phi không trả lại số tiền 1,8 tỷ đồng cho ông D.

Vụ án đang được Phòng PC01 Công an Lâm Đồng điều tra, làm rõ. Công an Lâm Đồng thông báo ai là bị hại của bị can Phi, cần sớm liên hệ với Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng để được giải quyết.