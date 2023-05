Bắt, khám xét nơi ở cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Thông tin từ hiện trường cho thấy, tại nhà riêng cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ở số 025, đường Cù Chính Lan, tổ 10, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai tập trung rất đông người dân hiếu kì, việc khám xét kéo dài đến 21h30.

Thông cáo báo chí từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, việc tạm giữ, khám xét được tiến hành ngay sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào ngày 15/5, tại Hội nghị giữa nhiệm kì của Ban Chấp hành Trung ương, ông Nguyễn Văn Vịnh đã bị kỉ luật khai trừ ra khỏi đảng.

Cùng trong diễn biến trên, ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Ngô Đức Hoàng, nguyên Phó Trưởng Phòng Công thương, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cũng bị bắt tạm giam, khám xét.

Các cá nhân bị bắt giữ, khám xét phục vụ cho việc điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến việc núp bóng dự án để khai thác, tận thu quặng Apatit./.