Bắt khẩn cấp người chồng bạo hành vợ ở Vĩnh Long

Trước đó, ngày 29/5, một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội dài hơn 1 phút. Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của một phụ nữ trên một con đường ở vùng quê. Qua xác minh vụ việc được xảy ra tại xã Song Phú, huyện Tam Bình

Công an làm việc với Nguyễn Ngọc Khoa.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.H., sinh 1976, thường trú tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, là vợ sống chung nhà với Khoa. Qua làm việc, chiều 29/5, người thân trong gia đình có chứng kiến việc Khoa đánh vợ bằng chổi.

Người thân của Khoa đến can ngăn không được, nên đã dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Lực lượng công an xác định vụ việc và đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Khoa thừa nhận hành vi nhiều lần đánh vợ.

Sáng 31/5, bà L.T.H cũng đã đến cơ quan Công an làm việc và cho biết đã nhiều lần bị chồng đánh. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tím do bị chồng đánh./.