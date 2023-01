Bắt nghi phạm giết người đàn ông chạy xe ôm, bỏ xác vào vườn chanh

Sáng 6/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi, quê huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Nguyễn Hùng Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Chiều 31/12/2022, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy nằm trong vườn chanh tại ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, nên báo công an.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là ông Võ Văn Liêm (69 tuổi, ngụ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Người nhà cho biết, ông Liêm làm nghề chạy xe ôm, mất tích từ 26/12/2022.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiến Tầm

Ông Liêm có sử dụng điện thoại di động và tay đeo nhẫn vàng 24K. Tuy nhiên, tại hiện trường, cơ quan công an không phát hiện xe máy, điện thoại di động và nhẫn đeo tay.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm Cường sát hại ông Liêm để cướp tài sản. Chiều 5/1, công an bắt giữ Cường khi y đang trốn tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc./.