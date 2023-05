Bắt vụ vận chuyển 12.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Đối tượng và tang vật bị lực lượng Công an bắt quả tang

Vào khoảng 23h30, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Sóc Trăng phát hiện ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 66A-067.32 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Ô tô 7 chỗ do Võ Tấn Tài đăng ký thường trú tỉnh Long An điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có chở nhiều bọc đen, bên trong chứa 12.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trong đó có 6.000 bao nhãn hiệu Jet, 4.000 bao nhãn hiệu Hero và 2.000 bao nhãn hiệu Scott.

Hiện vụ việc được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Sóc Trăng thụ lý theo thẩm quyền./.