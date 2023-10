Bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, “ma men” ném đá tấn công CSGT

Nạn nhân trong vụ việc là Đại úy Phạm Tấn Thịnh (32 tuổi), cán bộ Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng PC08 - Công an TP.HCM. Đại úy Thịnh bị rách da đầu gần mí mắt, chảy nhiều máu và phải khâu 2 mũi.

Trước đó, vào tối 23/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vòng xoay Mỹ Thủy (TP.Thủ Đức), cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Cát Lái phát hiện Võ Trung Nghĩa (SN 1984, thường trú Long An) điều khiển xe máy mang BKS: 59M1-196.57 có biểu hiện say xỉn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra đo nồng độ cồn trong hơi thở của Nghĩa là 0,775 mg/lít khí thở, vượt gần gấp đôi mức cồn tối đa trong khung phạt (0,4 mg/lít).

Bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện, Nghĩa nhiều lần nài nỉ xin lấy xe không được thì đã ký tên, nhận biên bản rồi đi bộ về hướng đường Đồng Văn Cống.

Một lúc sau, trong khi tổ tuần tra đang tập trung làm nhiệm vụ thì bất ngờ Võ Trung Nghĩa quay trở lại, dùng đá ném về phía cán bộ chiến sĩ CSGT. Cục đá đã văng vào đầu Đại úy Phạm Tấn Thịnh làm vỡ nón bảo hiểm và rách đuôi mắt phải.

Sau khi thực hiện xong hành vi ném đá, đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy về phía cầu Kỳ Hà 2 (hướng về cầu Phú Mỹ).

Nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi phối hợp Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã trích xuất camera an ninh, xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.