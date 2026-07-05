Tóm tắt

VOV.VN - Bộ Công an cho biết đã khởi tố 40 vụ án, 527 bị can liên quan đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.