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VOV.VN - Bộ Công an cho biết đã khởi tố 40 vụ án, 527 bị can liên quan đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/bo_cong_an_he_lo.m3u8
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Từ khóa
lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an, đại án hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt 2.600 tỷ đồng, khởi tố 527 bị can, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, hợp đồng nghỉ dưỡng, doanh nghiệp núp bóng, 2.500 đơn tố giác
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2026-07/bo_cong_an_he_lo.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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