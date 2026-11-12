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Chiếm đoạt hơn 274 triệu đồng của công ty, một người bị khởi tố vì tham ô tài sản

Thứ Năm, 22:43, 12/11/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đức để điều tra hành vi tham ô hơn 274 triệu đồng của Công ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật.

Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 1987, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về tội tham ô tài sản.

chiem doat hon 274 trieu dong cua cong ty, mot nguoi bi khoi to vi tham o tai san hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Tiến Đức

Trước đó, Công ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật có đơn tố giác Nguyễn Tiến Đức chiếm đoạt 274.576.124 đồng của công ty để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng chưa hoàn trả.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Tiến Đức về tội “Tham ô tài sản”, theo khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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