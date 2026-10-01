Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui

Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) phát hiện nhiều trang fanpage chia sẻ video ghi lại cảnh hai nam thanh niên xảy ra xô xát tại khu vực lối vào hầm chui số 6, Km120+200, thuộc tổ dân phố Yên Ninh.

Theo hình ảnh được chia sẻ, một nam thanh niên mặc áo xanh dùng hai tay đấm liên tiếp vào một nam thanh niên khác ngay trước khu vực lối vào hầm chui. Video sau đó được đăng tải, chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội.

Hiện trường sự việc

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 7h25 ngày 29/9, khi hai bên tham gia giao thông tại hầm chui thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Bình Dương (SN 2000), trú tại thôn Chính Hạ, xã Bắc Lũng, điều khiển ô tô VinFast màu xanh lưu thông qua hầm chui. Trong quá trình di chuyển, anh Dương xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen đi ngược chiều.

Sau đó, hai bên dừng phương tiện, cãi vã rồi xảy ra xô xát. Sự việc được một số người đi đường quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 30/9, Công an phường Nếnh đã xác minh, triệu tập anh Nguyễn Bình Dương đến trụ sở để làm rõ các nội dung liên quan vụ việc.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an phường Nếnh thông báo tìm người, phương tiện và người làm chứng liên quan đến vụ xô xát. Cơ quan công an đề nghị cá nhân, tổ chức biết thông tin hoặc có hình ảnh, video ghi lại diễn biến vụ việc cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin, tài liệu do người dân cung cấp sẽ được cơ quan công an tiếp nhận và bảo mật theo quy định.

Hiện Công an phường Nếnh tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.