Đà Lạt bắt giữ đối tượng sau gần 9 năm trốn lệnh truy nã

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, đại úy Đặng Văn Cảnh, cán bộ công an Phường 3, TP. Đà Lạt đã phát hiện Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 1988, thường trú xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đăng ký tạm trú một nhà trọ trên đường An Bình, Phường 3 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, xác minh thì phát hiện Thiện là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông truy nã nên báo cáo Ban chỉ huy đơn vị lên phương án bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thiện bị bắt giữ sau gần 9 năm lẩn trốn.

Tối 11/4, Công an Phường 3 đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra khu trọ và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hữu Thiện, sau đó bàn giao cho Công an huyện Đam Rông xử lý theo quy định.

Theo Quyết định truy nã ngày 30/12/2014 của Công an huyện Đam Rông, Nguyễn Hữu Thiện có hành vi mua hung khí cho một đối tượng khác chém người gây thương tích vào ngày 25/06/2014 tại xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương./.