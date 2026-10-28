Đắk Lắk khởi tố 13 đối tượng đánh nhau trên đường phố
VOV.VN - Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố 13 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” do mang hung khí, rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố. Trong số này có 2 sinh viên, 1 học sinh THPT và 7 người dưới 18 tuổi.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 7/6, Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp thì bị một số đối tượng chiếu đèn pin vào mặt, dùng ná cao su bắn đá trúng người.
Bực tức, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 người mang theo dao, rựa, vỏ chai bia và các loại hung khí khác quay lại để trả thù. Tuy nhiên, không tìm thấy nhóm đã tấn công mình, các đối tượng di chuyển đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, rồi phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.
Hai nhóm sau đó dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực. Cơ quan điều tra xác định Bùi Trung Hiếu là đối tượng cầm đầu.
Sau quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 13 đối tượng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, mang theo hung khí gây mất an ninh, trật tự. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục, giúp học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.