English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk khởi tố 13 đối tượng đánh nhau trên đường phố

Thứ Tư, 19:19, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố 13 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” do mang hung khí, rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố. Trong số này có 2 sinh viên, 1 học sinh THPT và 7 người dưới 18 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 7/6, Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp thì bị một số đối tượng chiếu đèn pin vào mặt, dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Bực tức, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 người mang theo dao, rựa, vỏ chai bia và các loại hung khí khác quay lại để trả thù. Tuy nhiên, không tìm thấy nhóm đã tấn công mình, các đối tượng di chuyển đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, rồi phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.

Dak lak khoi to 13 doi tuong danh nhau tren duong pho hinh anh 1
Trong 13 đối tượng bị khởi tố, có 7 người dưới 18 tuổi, 2 sinh viên, 1 học sinh THPT. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Hai nhóm sau đó dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực. Cơ quan điều tra xác định Bùi Trung Hiếu là đối tượng cầm đầu.

Sau quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 13 đối tượng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, mang theo hung khí gây mất an ninh, trật tự. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục, giúp học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 10 đối tượng mang dao, kiếm đuổi đánh nhau tại Thanh Hóa
Khởi tố 10 đối tượng mang dao, kiếm đuổi đánh nhau tại Thanh Hóa

VOV.VN - 10 đối tượng dùng súng ná bắn đạn bi, dao, kiếm đuổi đánh nhau bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố 10 đối tượng mang dao, kiếm đuổi đánh nhau tại Thanh Hóa

Khởi tố 10 đối tượng mang dao, kiếm đuổi đánh nhau tại Thanh Hóa

VOV.VN - 10 đối tượng dùng súng ná bắn đạn bi, dao, kiếm đuổi đánh nhau bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố, bắt 2 thanh niên đánh người ở quán nhậu nhập viện cấp cứu
Khởi tố, bắt 2 thanh niên đánh người ở quán nhậu nhập viện cấp cứu

Sáng ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998) và Lê Công Thành (SN 2000, cùng trú tại quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Khởi tố, bắt 2 thanh niên đánh người ở quán nhậu nhập viện cấp cứu

Khởi tố, bắt 2 thanh niên đánh người ở quán nhậu nhập viện cấp cứu

Sáng ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998) và Lê Công Thành (SN 2000, cùng trú tại quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật