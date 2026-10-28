Đắk Lắk khởi tố 13 đối tượng đánh nhau trên đường phố

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 7/6, Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp thì bị một số đối tượng chiếu đèn pin vào mặt, dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Bực tức, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 người mang theo dao, rựa, vỏ chai bia và các loại hung khí khác quay lại để trả thù. Tuy nhiên, không tìm thấy nhóm đã tấn công mình, các đối tượng di chuyển đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, rồi phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.

Trong 13 đối tượng bị khởi tố, có 7 người dưới 18 tuổi, 2 sinh viên, 1 học sinh THPT. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Hai nhóm sau đó dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực. Cơ quan điều tra xác định Bùi Trung Hiếu là đối tượng cầm đầu.

Sau quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 13 đối tượng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, mang theo hung khí gây mất an ninh, trật tự. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục, giúp học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Khởi tố 10 bị can hẹn đánh nhau qua TikTok, mang hung khí gây rối ở Phú Thọ VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan vụ hàng chục thanh, thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe máy thành đoàn, hẹn đánh nhau qua mạng xã hội TikTok, gây rối trật tự công cộng trong đêm 13, rạng sáng 14/6.