Đình chỉ vụ án con riêng giết mẹ kế ở Bình Dương

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận thấy, bị can Nguyễn Thị Mỹ Chung có dấu hiệu tâm thần nên đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần.

Theo kế luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Mỹ Chung bị tâm thần phân liệt thể paranoid. Tại thời điểm gây án và hiện nay, người này gây án trong cơn xung động phân liệt, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Nguyễn Thị Mỹ Chung được xác định bị tâm thần nên buộc phải đưa đi điều trị (Ảnh: CA).

Xét thấy bị can Mỹ Chung đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (tạm giam) và đề nghị ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Thống nhất với đề xuất của cơ quan công an, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng ra quyết định đình chỉ vụ án.

Trước đó, khoảng 8h ngày 14/4, Nguyễn Thị Mỹ Chung đã ra tay sát hại mẹ kế là bà N.T.N (59 tuổi, quê Đắk Lắk) tại một nhà trọ ở khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Chung đã gọi điện cho cha ruột và công an thông báo mình vừa gây án. Khi công an đến hiện trường thì bà N. đã tử vong.