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Đồng Tháp: Người đàn ông tử vong trong phòng trọ

Thứ Năm, 21:07, 22/10/2026
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VOV.VN - Đi làm về, người con phát hiện cha là ông Đ.N.P. (sinh năm 1977) nằm bất động trên nền phòng trọ tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân tử vong.

Chiều ngày 22/10, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong phòng trọ trên địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 22/10, sau khi đi làm về, người con mở cửa phòng trọ tại dãy nhà trọ A Đen, thuộc ấp Tân Lược 2, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, thì phát hiện ông Đ.N.P., sinh năm 1977, nằm bất động trên chiếc chiếu trải dưới nền gạch.

Dong thap nguoi dan ong tu vong trong phong tro hinh anh 1
Khu vực nhà trọ có người tử vong

Thấy ông P. nằm im, không có dấu hiệu cử động, người con đến kiểm tra thì phát hiện ông đã tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan công an để tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ông P. là người ở địa phương khác, đến sinh sống cùng người con tại nhà trọ A Đen. Được biết, ông P. có tiền sử bệnh lý.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh vụ việc, làm rõ nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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