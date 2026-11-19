Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông về chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) trên đường thủy; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng nắm tình hình, phát hiện hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lâm Hải trên tuyến sông Dinh, thuộc địa phận thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị có biểu hiện vi phạm, khai thác trái phép, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến TTATGT đường thủy trên địa bàn nên đã lập kế hoạch đấu tranh.

Các vị trí khai thác cát trái phép khiến bờ sông Dinh bị sạt lở.

Vào hồi 14h05 ngày 18/11, các tổ công tác Thủy đoàn I chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Nam Trạch tiến hành kiểm tra khu vực khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lâm Hải tại hai vị trí trên tuyến sông Dinh.

Tại khu vực thượng nguồn sông Dinh, thuộc thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện phao hút do anh Trần Đình Nam (SN 1973, trú tại thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) vận hành đang hút cát trực tiếp từ lòng sông lên ô tô tải BKS 73C-176.78 do anh Trần Đình Dũng (SN 1976, trú tại thôn Lý Trạch, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm chủ phương tiện, kiêm lái xe mua hàng.

Làm việc với tổ công tác, anh Trần Đình Nam khai nhận được Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lâm Hải thuê với giá 300.000 đồng/ngày công để vận hành phao hút cát, bơm cát lên khi có xe tải đến mua. Anh Nam trực tiếp thu tiền bán cát với giá 200.000 đồng/m³, cuối ngày nộp lại số tiền thu được cho anh Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lâm Hải. Việc điều phao đến vị trí hút cát do anh Lâm chỉ đạo. Tại thời điểm kiểm tra, anh Nam đang bơm cát từ lòng sông lên ô tô tải BKS 73C-176.78, với khối lượng khoảng 3m³.

Kiểm tra giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác, những người có mặt tại hiện trường chưa xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; phương án khai thác, phương án bảo đảm an toàn do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp và hồ sơ pháp lý liên quan. Phương tiện phao hút cát không có biển kiểm soát, chưa xuất trình được giấy tờ của phương tiện.

Chủ xe ô tô BKS 73C-176.78 là Trần Đình Dũng khai nhận liên hệ với anh Nam qua điện thoại để mua cát về phục vụ gia đình và không được cung cấp hóa đơn, chứng từ. Qua xác định tọa độ, địa điểm, Tổ công tác xác định vị trí phao hút cát do anh Trần Đình Nam vận hành không thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tại khu vực hạ nguồn sông Dinh, thuộc thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, Tổ công tác phát hiện 5 phao có gắn phương tiện hút cát, trong đó có 2 phao đang hoạt động và 4 người đang vận hành các phao hút cát vào điểm tập kết.

Làm việc với tổ công tác, 4 người vận hành phao hút cát gồm: Lê Trung Hậu (SN 1972), Nguyễn Văn Thắng (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1989), cùng trú tại thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị và Trần Văn Chức (SN 1983, trú tại thôn Đại Phương, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) khai nhận được Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lâm Hải thuê với giá 300.000 đồng/ngày công để vận hành phao hút cát, bơm cát lên khi có xe tải đến mua. Những người này cho biết thực hiện theo chỉ đạo của anh Học nên không rõ vị trí hút cát có đúng quy định hay không. Đến khoảng 14h ngày 18/11, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, các hoạt động khai thác đã được yêu cầu dừng lại.

Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan cũng chưa xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; phương án khai thác, phương án bảo đảm an toàn do cơ quan có thẩm quyền cấp và hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát. Các phương tiện phao hút cát không có biển kiểm soát, chưa xuất trình được giấy tờ phương tiện. Tọa độ, địa điểm khai thác cát cũng được tổ công tác xác định không thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau khi phát hiện vụ việc, các tổ công tác đã yêu cầu các cá nhân liên quan dừng ngay hành vi khai thác để làm việc; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Nam Trạch lập biên bản ban đầu; tạm giữ các tang vật liên quan, gồm: cát và xe tải BKS 73C-176.78 cùng giấy tờ phương tiện; 6 phao có gắn động cơ hút cát…

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng, xử lý nghiêm chủ khai thác cát và các đối tượng liên quan.