Giả facebook du học sinh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

An Giang: Truy tìm người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 30 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định truy tìm đối với Lăng Ngọc Diễm (SN:1986, nơi đăng ký thường trú: Số 23-25, đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.