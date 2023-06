Giải cứu thiếu nữ bị ép làm nhân viên phục vụ quán karaoke

Trước đó, ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn đề nghị của ông L.V.B, hộ khẩu thường trú tại bản Nà Tăm 2, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường về việc đề nghị giải cứu con gái mình là L.T.A (SN 2004) đang bị ép làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở Tuyên Quang.

Theo đơn trình báo của gia đình, cháu L.T.A đang bị 1 đối tượng trên mạng xã hội lừa, ép làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke tại xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng yêu cầu gia đình phải chuyển 9 triệu đồng thì con gái mới được về. Do con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo và kinh tế gia đình khó khăn, không có khả năng chi trả tiền chuộc, nên ông L.V.B đã viết đơn đề nghị cơ quan công an giải cứu.

Cháu gái L.T.A đã được công an địa phương bàn giao cho gia đình.

Sau khi nhận đơn đề nghị, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an huyện Tam Đường và gia đình ông B tiến hành xác minh thông tin. Cháu L.T.A đã bị 1 đối tượng trên Facebook rủ xuống Hà Nội làm thuê. Sau khi xuống tới Hà Nội, cháu được 1 đối tượng đón, trả tiền xe khách và mua cho quần áo mới mặc. Sau đó, đối tượng ép cháu L.T.A đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke, rồi viết giấy vay nợ 6 triệu đồng nhưng cháu không đồng ý. Thấy cháu A không chịu nghe lời, đối tượng đã đưa cháu lên huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) để làm nhân viên phục vụ quán karaoke để trả nợ.

Lập tức Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Sơn Dương và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định: Cháu L.T.A đang bị các đối tượng giữ tại quán karaoke Phố Đêm, thuộc xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương. Ngày 8/6, lực lượng công an đã tiến hành giải cứu cháu L.T.A và bàn giao cháu cho gia đình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sơn Dương tiếp tục xác minh, làm rõ./.