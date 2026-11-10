Giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị khởi tố vì đổ trái phép hơn 258 tấn chất thải

Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2026, Thân Văn Viên ký hợp đồng khoán gọn với một hộ dân ở phường Việt Yên để tháo dỡ công trình nhà ở, dọn mặt bằng và đào móng. Quá trình thi công phát sinh lượng lớn chất thải rắn gồm gạch vỡ, vữa và xà bần.

Theo thỏa thuận, Viên có trách nhiệm vận chuyển số chất thải này đến địa điểm khác để giải phóng mặt bằng, sau đó khi cần sẽ đưa trở lại phục vụ san lấp móng, nền nhà.

Cán bộ Công an phường Nếnh thông báo quyết định khởi tố đối với Thân Văn Viên.

Tuy nhiên, mặc dù biết các thửa đất thuộc khu dân cư dịch vụ tổ dân phố Phúc Long là đất ở, không được phép đổ chất thải rắn, Viên vẫn chỉ đạo máy xúc dọn mặt bằng, đồng thời hướng dẫn các lái xe tải đổ chất thải vào các lô đất tại khu dân cư này nhằm giảm chi phí vận chuyển.

Phát hiện sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Nếnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 và UBND phường Nếnh tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định và cân xác định khối lượng chất thải.

Kết quả xác định, tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép ra môi trường là hơn 258 tấn.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, các thửa đất nói trên không phải địa điểm được cấp phép đổ, tập kết chất thải rắn. UBND phường Nếnh cũng chưa cấp phép hoặc có văn bản đồng ý cho Thân Văn Viên thực hiện việc thu gom, tiếp nhận, vận chuyển, xử lý chất thải.

Đáng chú ý, chủ sử dụng cả 4 thửa đất đều khẳng định không cho thuê, mượn và không biết việc chất thải xây dựng bị đổ trái phép trên đất của mình.