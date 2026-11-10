English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị khởi tố vì đổ trái phép hơn 258 tấn chất thải

Thứ Ba, 17:04, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Thân Văn Viên (sinh năm 1984), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Đức Trí ở tổ dân phố Phúc Long, phường Nếnh về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2026, Thân Văn Viên ký hợp đồng khoán gọn với một hộ dân ở phường Việt Yên để tháo dỡ công trình nhà ở, dọn mặt bằng và đào móng. Quá trình thi công phát sinh lượng lớn chất thải rắn gồm gạch vỡ, vữa và xà bần.

Theo thỏa thuận, Viên có trách nhiệm vận chuyển số chất thải này đến địa điểm khác để giải phóng mặt bằng, sau đó khi cần sẽ đưa trở lại phục vụ san lấp móng, nền nhà.

giam doc doanh nghiep o bac ninh bi khoi to vi do trai phep hon 258 tan chat thai hinh anh 1
Cán bộ Công an phường Nếnh thông báo quyết định khởi tố đối với Thân Văn Viên.

Tuy nhiên, mặc dù biết các thửa đất thuộc khu dân cư dịch vụ tổ dân phố Phúc Long là đất ở, không được phép đổ chất thải rắn, Viên vẫn chỉ đạo máy xúc dọn mặt bằng, đồng thời hướng dẫn các lái xe tải đổ chất thải vào các lô đất tại khu dân cư này nhằm giảm chi phí vận chuyển.

Phát hiện sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Nếnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 và UBND phường Nếnh tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định và cân xác định khối lượng chất thải.

Kết quả xác định, tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép ra môi trường là hơn 258 tấn.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, các thửa đất nói trên không phải địa điểm được cấp phép đổ, tập kết chất thải rắn. UBND phường Nếnh cũng chưa cấp phép hoặc có văn bản đồng ý cho Thân Văn Viên thực hiện việc thu gom, tiếp nhận, vận chuyển, xử lý chất thải.

Đáng chú ý, chủ sử dụng cả 4 thửa đất đều khẳng định không cho thuê, mượn và không biết việc chất thải xây dựng bị đổ trái phép trên đất của mình.

1792061826110_2013843145369971772_9207885489156108806_2e2b71be61fa803c8544929f71792dfc.jpg

Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm quan trắc môi trường

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố 5 vụ án hình sự, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường. Các đối tượng bị xác định đã cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn thực tế.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh phát hiện đường dây cho thuê máy POS đáo hạn thẻ tín dụng trái phép
Bắc Ninh phát hiện đường dây cho thuê máy POS đáo hạn thẻ tín dụng trái phép

VOV.VN - Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan hoạt động thu gom, cho thuê hàng chục máy POS để tạo giao dịch thanh toán khống, phục vụ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, thu phí từ khách hàng.

Bắc Ninh phát hiện đường dây cho thuê máy POS đáo hạn thẻ tín dụng trái phép

Bắc Ninh phát hiện đường dây cho thuê máy POS đáo hạn thẻ tín dụng trái phép

VOV.VN - Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan hoạt động thu gom, cho thuê hàng chục máy POS để tạo giao dịch thanh toán khống, phục vụ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, thu phí từ khách hàng.

Bắc Ninh khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao đe dọa cướp xe máy
Bắc Ninh khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao đe dọa cướp xe máy

VOV.VN - Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi chặn đường, đánh và dùng dao đe dọa một nam thiếu niên nhằm chiếm đoạt xe máy tại xã Tân Yên.

Bắc Ninh khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao đe dọa cướp xe máy

Bắc Ninh khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao đe dọa cướp xe máy

VOV.VN - Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi chặn đường, đánh và dùng dao đe dọa một nam thiếu niên nhằm chiếm đoạt xe máy tại xã Tân Yên.

Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một công ty luật để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng của khách hàng.

Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một công ty luật để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng của khách hàng.

Bắc Ninh khởi tố người đàn ông say rượu đập phá kính 3 ô tô
Bắc Ninh khởi tố người đàn ông say rượu đập phá kính 3 ô tô

VOV.VN - Sau khi uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với bạn, Phạm Văn Toàn đã đập phá kính 3 ô tô tại phường Lục Nam, gây thiệt hại ước tính khoảng 25 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bắc Ninh khởi tố người đàn ông say rượu đập phá kính 3 ô tô

Bắc Ninh khởi tố người đàn ông say rượu đập phá kính 3 ô tô

VOV.VN - Sau khi uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với bạn, Phạm Văn Toàn đã đập phá kính 3 ô tô tại phường Lục Nam, gây thiệt hại ước tính khoảng 25 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bắc Ninh siết trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành án hành chính
Bắc Ninh siết trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành án hành chính

VOV.VN - UBND TP Bắc Ninh yêu cầu rà soát, thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp chậm thi hành, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Bắc Ninh siết trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành án hành chính

Bắc Ninh siết trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành án hành chính

VOV.VN - UBND TP Bắc Ninh yêu cầu rà soát, thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp chậm thi hành, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật