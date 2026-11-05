Hà Nội bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy ở Vĩnh Thanh

Ngày 5/11, Công an Hà Nội cho biết, qua công tác tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn Ngọc Chi, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện, bắt giữ Đinh Văn Tú (sinh năm 1978, trú tại xã Vĩnh Thanh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ Lê Văn Điền (sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Thanh), đối tượng có liên quan vụ việc, từng có một tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng liên quan vụ việc.

Tang vật thu giữ gồm 0,234 gam Methamphetamine và hai điện thoại di động cùng một số đồ vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tú và Lê Văn Điền về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Ba đối tượng dương tính với ma túy ở Xuân Mai

Cũng trong ngày 5/11, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Xuân Mai đang điều tra vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến Vương Đình Phong (sinh năm 1994, trú tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai).

Qua xét nghiệm, Phong có kết quả dương tính với Methamphetamine. Quá trình làm việc, Phong khai nhận ngày 27/10/2026 đã cùng Phạm Tất Thành (sinh năm 1979, trú tại thôn Tân Xuân, xã Xuân Mai) mua ma túy đá của Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1978, trú tại phố Hữu Nghị, phường Tùng Thiện) với giá 500.000 đồng, sau đó cùng sử dụng tại nhà Thành.

Các đối tượng tại hiện trường.

Công an xã Xuân Mai đã triệu tập Phạm Tất Thành và Nguyễn Thanh Hà để làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với Methamphetamine.

Hiện, Công an xã Xuân Mai đã tạm giữ hình sự Phạm Tất Thành và Vương Đình Phong để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật hình sự; tạm giữ Nguyễn Thanh Hà về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự.