Hà Nội bóc gỡ đường dây ma túy xuyên biên giới, bắt giữ 136 đối tượng

Ngày 4/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới, từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Công Sơn

Phát hiện đầu mối ma túy từ Campuchia về Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết, quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 136 đối tượng, làm rõ 11 "cầu" mua bán trái phép chất ma túy với 5 nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ gồm hơn 39kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Nguyễn Công Sơn (SN 1998, trú tại tỉnh Hưng Yên) là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995), cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội, là những đầu mối tiêu thụ lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới các đối tượng bán lẻ trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng

Từ ngày 17/9/2026 đến 30/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường Hồng Hà, Bạch Mai và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Công Sơn bị bắt giữ cùng 27,8kg ma túy tổng hợp các loại.

Đáng chú ý, cơ quan Công an còn làm rõ Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006), em gái Sơn, có hành vi giúp sức rửa tiền. Thùy sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động mua bán ma túy để mua bán vàng, nhà đất nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản khác.

Bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu, xử lý hình sự 98 người

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, thường gọi Tùng "Kết") cầm đầu. Đây là đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy phức tạp tại địa bàn phường Hà Đông và các khu vực lân cận.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng; trong đó, khởi tố, xử lý hình sự 98 đối tượng về 5 tội danh, gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); Mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255); Sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256a) và Rửa tiền (Điều 324) theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 39 đối tượng được lực lượng chức năng đưa đi cai nghiện ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.