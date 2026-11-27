Ngày 27/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tìm người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Nguyễn Thị Tố Tâm (SN 1974, thường trú tại Tổ dân phố An Đào, xã Gia Lâm, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, vụ án liên quan đến hành vi kêu gọi góp vốn đầu tư thuốc, dược phẩm và thiết bị y tế xảy ra trong giai đoạn 2021–2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định khoảng 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Tâm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Hà Nội đề nghị những người bị Nguyễn Thị Tố Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như những người có giao dịch tiền và phát sinh lợi nhuận với người này, khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết.

Người liên quan có thể liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 090.212.6498.