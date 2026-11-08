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Hà Nội triệt phá 2 vụ ma túy, phát hiện cả đường dây bán tinh dầu chứa ma túy

Chủ Nhật, 22:00, 08/11/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội khởi tố 2 đối tượng tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Đại Xuyên; đồng thời tạm giữ 2 đối tượng liên quan hành vi mua bán tinh dầu chứa chất ma túy tại xã Ứng Hòa.

Phát hiện hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 8/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Văn Tằng (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên) và Quàng Thị Vinh (SN 1996, trú tại tỉnh Điện Biên) về các hành vi liên quan đến ma túy.

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Đối tượng Lại Văn Tằng

Trước đó, tiếp nhận tin báo của người dân về dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xóm 2, thôn Thần Quy, Công an xã Đại Xuyên tiến hành kiểm tra, đưa đối tượng Tằng và Vinh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một gói nilon chứa 2 viên nén màu hồng, 1 viên nén màu xanh. Tằng khai số ma túy dạng “ngựa” này được mua về để cùng Vinh sử dụng. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy.

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Đối tượng Quàng Thị Vinh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Lại Văn Tằng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo Điều 255 và Điều 249 Bộ luật Hình sự; khởi tố Quàng Thị Vinh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Phát hiện mua bán tinh dầu chứa chất ma túy

Cũng trong ngày 8/11, Công an Hà Nội thông tin về vụ việc mua bán tinh dầu chứa chất ma túy tại xã Ứng Hòa.

Trước đó, tại thôn Đạo Tú, Công an xã Ứng Hòa kiểm tra hành chính P.Q.H. (SN 2011, trú tại xã Hồng Sơn, Hà Nội). Qua làm việc, H. giao nộp 2 lọ tinh dầu và khai nhận đây là tinh dầu chứa chất ma túy, được mang đi bán kiếm lời.

Mở rộng xác minh, công an xác định Nguyễn Văn Công (SN 2007) và Dương Trường Khoa (SN 2006), cùng trú tại xã Vân Đình, có liên quan đến vụ việc.

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2 đối tượng tại trụ sở công an xã

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Công và Khoa, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 2 lọ nhựa chứa chất lỏng là ma túy loại 5F-MDMB-PINACA. Các đối tượng khai nếu có người mua sẽ bán với giá 600.000 đồng/lọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công và Dương Trường Khoa để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Danh Thiết/VOV.VN
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