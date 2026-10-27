Hà Nội truy tìm 2 người liên quan đường dây đánh bạc, cho vay lãi nặng

Ngày 27/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm Nguyễn Hữu Kiên (SN 1995, trú tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại thôn Lê Xá, xã Hồng Sơn, Hà Nội) để phục vụ điều tra vụ án hình sự tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai đối tượng mà Công an Hà Nội đang truy tìm

Theo cơ quan công an, Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn là những người có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tuy nhiên, quá trình điều tra, lực lượng chức năng chưa xác định được nơi ở hiện tại của hai người này nên đã ra quyết định truy tìm.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Văn Sơn ở đâu, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội qua số điện thoại của điều tra viên thụ lý vụ án: 0915.121.989, hoặc thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.