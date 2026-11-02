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Hà Nội xác minh vụ 16 học sinh tụ tập, dùng dao đe dọa đánh nhau

Thứ Hai, 16:41, 02/11/2026
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VOV.VN - Mâu thuẫn cá nhân, 16 học sinh rủ thêm bạn bè tụ tập, khiêu khích, đuổi đánh nhau và dùng dao đe dọa tại xã Phú Xuyên, Hà Nội. Công an đang xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, đuổi đánh nhau tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ, gây mất an ninh, trật tự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.Đ.K. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên) và N.H.P. (sinh năm 2010, trú tại xã Đại Xuyên), hai học sinh này đã rủ thêm bạn bè để giải quyết mâu thuẫn.

ha noi xac minh vu 16 hoc sinh tu tap, dung dao de doa danh nhau hinh anh 1
Ảnh hiện trường trích xuất từ video quay được

Tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ, hai nhóm gồm 16 học sinh đã có hành vi khiêu khích, thách thức, đuổi đánh và dùng dao đe dọa nhau, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định 15 học sinh có hành vi tụ tập đông người, đuổi đánh nhau, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng trường hợp. Do những người liên quan đều là người chưa thành niên tại thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan công an sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

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Xác minh vụ học sinh đánh nhau dưới chân cầu Nghĩa Phú ở Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 20/10, liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam sinh được cho là dùng thắt lưng đuổi theo xe máy đánh bạn ngã xuống đường tại khu vực chân cầu Nghĩa Phú (xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình), lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ.

Cao Thắng/VOV.VN
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