Hà Nội xác minh vụ 16 học sinh tụ tập, dùng dao đe dọa đánh nhau

Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, đuổi đánh nhau tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ, gây mất an ninh, trật tự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.Đ.K. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên) và N.H.P. (sinh năm 2010, trú tại xã Đại Xuyên), hai học sinh này đã rủ thêm bạn bè để giải quyết mâu thuẫn.

Ảnh hiện trường trích xuất từ video quay được

Tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ, hai nhóm gồm 16 học sinh đã có hành vi khiêu khích, thách thức, đuổi đánh và dùng dao đe dọa nhau, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định 15 học sinh có hành vi tụ tập đông người, đuổi đánh nhau, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng trường hợp. Do những người liên quan đều là người chưa thành niên tại thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan công an sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.