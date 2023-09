Hai người đàn ông tử vong bất thường trong nhà nghĩa trang ở Bắc Giang

Công an huyện Yên Dũng (Công an tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của Công an xã Tư Mại, nội dung như sau: Khoảng 8h45 ngày 21/9/2023, quần chúng nhân dân phát hiện bên trong Nhà quản trang của Nghĩa trang nhân dân thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại có hai thi thể là nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an huyện Yên Dũng phân công lực lượng, tổ chức kiểm tra xác minh.

Kết quả xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1977) và anh Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1983), đều ở thôn Tân Độ, xã Tiên Liễu, huyện Yên Dũng. Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu mẫu có liên quan phục vụ công tác giám định.

Đường vào khu nghĩa trang nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân

Kết quả khám nghiệm bên ngoài xác định trên cơ thể của hai nạn nhân đều không có ngoại lực tác động, khu vực phát hiện có nhiều xi lanh đã qua sử dụng.

Quá trình nắm tình hình, Công an xã Tân Liễu cho biết, anh Nguyễn Văn Ngọc thuộc danh sách người nghiện ma túy, anh Nguyễn Văn Đức nghi nghiện ma túy.

Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.