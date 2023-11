Hải Phòng: Nhóm đối tượng tổ chức “tiệc” ma túy trong quán karaoke

Các đối tượng bị tạm giữ đều trú tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), gồm: Bùi Thanh Bình (sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo); Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 1981, ở thôn Xanh Soi, xã Thủy Đường); Lê Văn Phương (sinh năm 1983, ở thôn 5, xã Thủy Sơn) và Ngô Đức Huy (sinh 1982, ở Phố Mới, xã Tân Dương).

Trước đó, vào 23h30 ngày 4/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp Công an xã Thiên Hương kiểm tra quán karaoke Thành Đô (địa chỉ: Thôn 4, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên). Tại phòng Vip 4 của quán, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke Thành Đô tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), nơi nhóm đối tượng mở "tiệc" ma túy.

Nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke bị CA huyện An Lão bắt giữ

Ngoài Bùi Thanh Bình, Nguyễn Văn Tiền, Lê Văn Phương và Ngô Đức Huy, nhóm này còn có: Thèn Thị H. (sinh năm 2004, trú bản Hua Nà, xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Điệu Thị Ngọc M. (sinh năm 2007, trú phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên), Nguyễn Thị D. (sinh năm 2005, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Ma D. (sinh năm 1999, trú thôn Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Tang vật thu giữ gồm: 0,25 gam ma túy ketamine, 2 viên nén hình trụ (trọng lượng 0,82 gram, qua giám định là ma túy MDMA) 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa và tẩu cuốn có bám dính ma túy ketamine.

Test nước tiểu của các đối tượng tại Phòng kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng xác định ngoài Ngô Đức Huy dương tính với ma túy ketamine thì các đối tượng còn lại đều dương tính với ma túy MDMA, methamphetamine và ketamine.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đêm 4/11, sau khi uống rượu xong, nhóm 4 đối tượng gồm: Bùi Thanh Bình, Nguyễn Văn Tiền, Lê Văn Phương và Ngô Đức Huy đã thuê phòng Vip 4 để hát và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để tăng thêm độ “phê”, các đối tượng đã gọi thêm 4 nữ nhân viên phục vụ để cùng “bay lắc” và bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng Bình, Tiền, Phương và Huy để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các đối tượng còn lại bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cũng phát hiện nhóm đối tượng gồm: Vũ Công Lý (sinh năm 1995, thường trú tại thôn Cẩm Vân, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão), Đặng Ngọc Hiếu (sinh năm 1988, thường trú tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Bùi Đình Hoàng (sinh năm 1999) và Lại Thế Thân (sinh năm 1991, cùng trú tại thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, huyện An Lão) sử dụng ma túy trong quán karaoke Santafe (địa chỉ thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã khởi tố nhóm đối tượng này về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.