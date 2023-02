Hai vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Văn Duân – Trưởng Công an huyện Lục Ngạn, tinh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, đêm 27/2, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

“Theo điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ án mạng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ”- Thượng tá Nguyễn Văn Duân thông tin.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 20h ngày 27/2, anh H. (SN 1989), trú tại thôn Biển Giữa, xã Biển Động là cháu của bà H.T.TR (SN 1965) do không liên lạc được với bà nên đến nhà tìm.

Khi đến nơi, anh H. phát hiện ngôi nhà khóa trái, gọi không có ai thưa nên cùng một số người thân phá khóa để vào.

Mọi người thấy bà Tr. đã tử vong nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Ông T.V.Q (SN 1964), là chồng bà Tr. tử vong dưới nền nhà, tay cầm một con dao nhọn; phía gáy có vỏ chai nghi đựng thuốc bảo vệ thực vật./.