Tóm tắt

VOV.VN - Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, đua xe và gây rối trật tự công cộng. 10 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.