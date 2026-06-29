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Tóm tắt
VOV.VN - Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, đua xe và gây rối trật tự công cộng. 10 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.
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thanh thiếu niên, hỗn chiến, mang hung khí, Công an Hà Nội, gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự, đua xe trái phép, phường Hoàng Liệt, tổ công tác 141, 7 xe máy
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/mang_hung_khi.mp4
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Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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