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Khởi tố 23 đối tượng sau vụ ném gạch đá, đánh người ở Hà Nội

Thứ Hai, 17:56, 02/11/2026
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VOV.VN - Sau vụ xô xát giữa các nhóm thanh niên tại xã Vật Lại, Hà Nội, một nam thanh niên bị ném gạch đá, đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan công an cho biết, đã khởi tố 23 đối tượng liên quan.

Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 23 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ xô xát, đánh người xảy ra tại xã Vật Lại.

Trước đó, tối 11/10/2026, một nhóm thanh niên tại xã Vật Lại đi đến khu vực Cầu Bã thì xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác. Hai bên ném chai bia và đuổi đánh nhau.

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Công an xã Vật Lại, Hà Nội làm việc với những người liên quan trong vụ việc.

Sau đó, nhóm thanh niên ở xã Vật Lại trở về khu vực nhà văn hóa thôn Yên Kỳ. Tại đây, các đối tượng nhìn thấy anh N.V.H. (sinh năm 2007, trú tại xã Bất Bạt) điều khiển xe máy chở chị C.N.H.T. (sinh năm 2008, trú tại xã Vật Lại) đi qua.

Nhóm thanh niên đã ném gạch đá rồi lao ra đánh anh H., khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị thương. Anh H. sau đó được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vật Lại đã triệu tập những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Danh Thiết/VOV.VN
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