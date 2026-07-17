Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam 3 thiếu niên về hành vi cướp tài sản, đồng thời truy bắt đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn. Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ các nghi phạm khi đang tìm nơi tiêu thụ chiếc xe máy cướp được.