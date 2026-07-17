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VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam 3 thiếu niên về hành vi cướp tài sản, đồng thời truy bắt đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn. Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ các nghi phạm khi đang tìm nơi tiêu thụ chiếc xe máy cướp được.
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cướp xe máy, Đắk Lắk, khởi tố cướp tài sản, truy bắt đối tượng, cướp tài sản
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/khoi-to-3-thieu-nien.m3u8
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Từ khóa
cướp xe máy, Đắk Lắk, khởi tố cướp tài sản, truy bắt đối tượng, cướp tài sản
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2026-07/khoi-to-3-thieu-nien.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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